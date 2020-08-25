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Российские учёные обнаружили витамин, подавляющий рак лёгкого

7info

Ученые МГУ обнаружили, что кокарбоксилаза в высоких дозах может оказывать негативное воздействие на клетки рака легкого, не затрагивая при этом здоровые. Об этом сообщается на сайте вуза

Кокарбоксилаза – фармакологическая форма витамина В1, которая широко применяется в медицине при диабете, почечной, печеночной и сердечной недостаточности и ряде других заболеваний. Исследование проводили на клетках в условиях лаборатории. Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда и опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

– Новые данные о противораковом действии высоких доз кокарбоксилазы и их безопасности для нормальных клеток могут иметь медицинское применение при лечении рака легкого, особенно в комбинации с другими средствами. Теперь требуются клинические исследования такого действия кокарбоксилазы, –  рассказала руководитель проекта по гранту РНФ Виктория Буник, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник отдела биокинетики Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ и Сеченовского университета.

Рак лёгкого – один из наиболее тяжело поддающихся лечению типов рака, который занимает первое место по летальности среди больных (около 60%). Также он и самый распространённый, особенно в развитых странах. Причин возникновения этого заболевания много, и основная –  курение. Кроме того, страдают работники текстильной промышленности, строительных фирм, шахтеры и представители прочих профессий, трудящихся при высоком содержании в воздухе пыли, особенно асбестовой. «Вина» может лежать и на некоторых вирусах, например, вирусе папилломы человека. Ежегодно ведутся исследования по разработке новых методов лечения рака легкого. Так, российским ученым из НИИ Физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ в ходе исследования удалось обнаружить, что кокарбоксилаза может помочь в борьбе с этим смертельно опасным заболеванием.

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Кокарбоксилаза применяется в медицине в составе комплексной терапии самых различных заболеваний: диабета (в том числе диабетической комы), почечной и печеночной недостаточности, нарушений сердечного ритма и многих других. Это соединение образуется из витамина В1, или тиамина, и служит кофактором для ряда белков-ферментов. Связываясь с последними, кокарбоксилаза играет роль каталитического центра в реакциях отщепления группы –COOH от α-кетокислот и в реакциях обмена α-кетосахаров – вещество напрямую влияет на углеводный обмен и опосредованно на синтез нуклеиновых кислот, белков и липидов.

Кокарбоксилаза может подавлять рак легких следующим образом. Известно, что трипептид глутатион усиливает устойчивость злокачественных опухолей к химио- и радиотерапии. Эта молекула имеет массу функций, но все они направлены на улучшение жизнеспособности клеток, особенно при вредных воздействиях. Ученые обнаружили, что повышенное содержание глутатиона в клетках рака легкого связано с низкой активностью полиферментного комплекса оксоглутаратдегидрогеназы (ОГДК), участника цикла трикарбоновых кислот — ключевого этапа клеточного дыхания и точки пересечения многих метаболических путей. Отсюда было сделано предположение, что активация 2-оксоглутаратдегидрогеназы снизит концентрацию глутатиона и, соответственно, способность раковых клеток к размножению. Одним из известных активаторов ОГДК и является кокарбоксилаза.

Чтобы проверить свою идею, авторы провели эксперимент in vitro на клетках рака легкого человека и нормальных эпителиальных (заболевание поражает именно их) клетках обезьяны. Выяснилось, что кокарбоксилаза активирует ОГДК только в первом случае, когда активность фермента исходно низкая. Поэтому и уровень глутатиона, и клеточная жизнеспособность снижаются при действии кокарбоксилазы только в раковых клетках. По-видимому, изменения обмена веществ в них стимулируют побочную реакцию ОГДК –  генерацию активных форм кислорода, с которой раковые клетки и борются, снижая уровень ОГДК по сравнению с нормальными клетками. Данное предположение ученые подтвердили, показав сходство действия в раковых клетках кокарбоксилазы и известного индуктора активных форм кислорода –  наиболее часто применяемого для лечения рака легких препарата цисплатина.

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