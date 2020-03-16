Российская порнозвезда готова отдаться создателю вакцины от COVID-19

Порнозвезда из России Любовь Бушуева, более известная как Lola Taylor, заявила, что готова отдаться любому, кто изобретет лекарство против коронавирусной пандемии. Девушка сообщила о своем намерении в Инстаграме, сообщает РЕН ТВ.

Фото — страница Любови Бушуевой ВКонтакте

– Я нахожусь дома на карантине, все хорошо. …Всем, кто создаст вакцину от коронавируса, я готова сама лично дать. Сами понимаете, люди страдают. Тяжело все это, – заключила звезда фильмов для взрослых (орфография и пунктуация сохранены).

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