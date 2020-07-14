Российская молодежь назвала основные приоритеты в жизни

Российская молодежь назвала основной приоритет в жизни. Оказалось, что важнее всего для молодых на данный момент материальное благополучие – данный вариант набрал 60% голосов в исследовании ВЦИОМа.

Участниками опроса стали 1,6 тысячи человек, возраст которых составил 18-30 лет. Респонденты должны были выбрать три самые важные жизненные цели.

Больше всего молодых россиян переживает за материальное состояние. 29% голосовавших отдали свой голос за хороший эмоциональный климат в семье. Далее идут такие пункты, как забота о своём здоровье и регулярное посещение врача (23%), наличие свободного времени для увлечений (22%), хорошие жилищные условия (22%) и общение с друзьями (21%).

Меньше всего российскую молодежь волнует рождение и воспитание только одного ребёнка, наличие постоянного партнёра и получение высшего образования (по 5%). Лишь три процента респондентов выбрали контроль над своим питанием и распорядком дня как важную цель, пишет RT.