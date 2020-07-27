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Российская фигуристка раскритиковала Крым за «разруху и бедность»

Никита Брыкин

Фигуристка, чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова резко раскритиковала Крым за плохие дороги. Девушка призналась, что ее «добили» Новый Свет и путь туда, пишет газета «МК».

По словам спортсменки, от Ялты до Нового Света ехать всего 100 километров, однако она добиралась 4,5 часа. Она отметила, что это связано с ужасной дорогой и горным серпантином.

«По дороге ты проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко тех людей, которые в них живу», – отметила Бойкова.

Фигуристка считает, что плюсы от близости море перекрываются «разрухой и бедностью». Девушку подобная ситуация отталкивает и вызывает сожаление.

«Нет никакой инфраструктуры и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться», – утверждает она.

Бойкова призывает привести курорт в порядок

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