Среда, 6 мая, 2020
17.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Роспотребнадзор разработал проект поэтапного снятия ограничений

7info

Священник убил приятеля и спрятал тело в лесу

Новости мира
28 апреля на Волыни обнаружили труп 53-летнего мужчины. Тело лежало в лесу. Как сообщает РЕН ТВ, основным подозреваемым в...
Узнать больше

Волгоград «утонул» после дождя

Новости мира
Фото и видео: V1 2 мая на Волгоград обрушился мощный ливень. В результате нашествия стихии затопленными оказались улицы и...
Узнать больше

Родился Филипп Киркоров

В этот день
Советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, Народный артист России Филипп Бедросович Киркоров родился 30 апреля 1967 года в болгарском городе Варна,...
Узнать больше
-

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что подготовлен проект поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Режим самоизоляции планируется ослаблять в три этапа.

На первом могут разрешить заниматься спортом на улице. 

На втором – начнут работу образовательные учреждения, будут разрешены прогулки на улице всей семьёй.

На третьем – откроют для посетителей парки и скверы.

Сообщается, что ведомство предлагает принимать решения о введении каждого из этапов главам регионов. Со своими предложениями об этом к ним будут выходить главные санитарные врачи субъектов.

Также отмечается, что ограничения могут вводиться обратно, если обстановка по заболеваемости коронавирусом будет ухудшаться. 

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

5 жизнеутверждающих фильмов для поднятия духа

Культура
В повседневной рутине мы порой устаём и вместе с этим перестаём радоваться жизни. Чтобы снова почувствовать всю гамму позитивных эмоций, нужна порция...
Узнать больше

Рязань простилась с Почётным гражданином города Владимиром Инюцыным

Администрация
Проститься с Почётным гражданином Рязани на кладбище пришли родственники ветерана, представители органов власти, военные, жители города.
Узнать больше

Две рязанки вошли в ТОП-50 лучших воспитателей и педагогов дошкольного образования

Новости Рязани
Две рязанки вошли в ТОП-50 лучших воспитателей и педагогов дошкольных образовательных организаций России-2020. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования и молодёжной...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязань простилась с Почётным гражданином города Владимиром Инюцыным

Администрация
Проститься с Почётным гражданином Рязани на кладбище пришли родственники ветерана, представители органов власти, военные, жители города.
Узнать больше

В Рязанской области выявили 84 новых случая коронавируса

Коронавирус
По данным на среду, 6 мая, в Рязанской области выявлено 84 новых случая коронавируса. Такие данные приводит сайт Стопкоронавриус.рф,...
Узнать больше

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

Главный тренер БК «Рязань» подвёл итоги прошедшего сезона

Акценты
Итоги выступления БК «Рязань» в Первенстве Центрального федерального округа России сезона-2019/2020 в беседе с руководителем пресс-службы клуба Михаилом Солдатовым подвел главный тренер...
Узнать больше

Как распознать фальшивку и не стать жертвой мошенников

Акценты
В последнее время на распространении фальшивомонетничества весьма сказалось развитие компьютерных технологий и доступность сложной полиграфической и оргтехники. Чаще всего...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+