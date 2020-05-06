Роспотребнадзор разработал проект поэтапного снятия ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что подготовлен проект поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Режим самоизоляции планируется ослаблять в три этапа.
На первом могут разрешить заниматься спортом на улице.
На втором – начнут работу образовательные учреждения, будут разрешены прогулки на улице всей семьёй.
На третьем – откроют для посетителей парки и скверы.
Сообщается, что ведомство предлагает принимать решения о введении каждого из этапов главам регионов. Со своими предложениями об этом к ним будут выходить главные санитарные врачи субъектов.
Также отмечается, что ограничения могут вводиться обратно, если обстановка по заболеваемости коронавирусом будет ухудшаться.
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