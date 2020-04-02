Роспотребнадзор рассказал, как во время COVID-19 обрабатывать купленные продукты

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Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как обрабатывать купленные в магазинах продукты во время нашествия коронавируса. Рекомендации касаются и тех товаров, которые были доставлены курьерами после удаленного заказа.

Специалисты призывают протирать дезинфицирующими салфетками пакеты с приобретенными продуктами. При этом герметично упакованные товары рекомендуется помыть с мылом. Если вашу еду доставил курьер, не нужно брать ее из рук в руки.

Кроме того, по мнению микробиологов, COVID-19 может продержаться на верхней одежде до трех дней. Специалисты не рекомендуют присаживаться в таком одеянии на домашние стулья и диваны, сообщает РЕН ТВ.