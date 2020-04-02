Роспотребнадзор рассказал, как во время COVID-19 обрабатывать купленные продукты

Алексей Агеев
Новости мира

Роспотребнадзор рассказал, как во время COVID-19 обрабатывать купленные продукты

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как обрабатывать купленные в магазинах продукты во время нашествия коронавируса. Рекомендации касаются и тех товаров, которые были доставлены курьерами...
Узнать больше
Новости мира

Банк «Открытие» заработал за январь-февраль 2020 года 4,6 млрд рублей чистой прибыли

Чистая прибыль банка «Открытие» за первые два месяца 2020 года по РСБУ составила 4,6 млрд рублей. Нормативы достаточности капитала выполняются банком с...
Узнать больше
Новости мира

Первые снимки Nissan Qashqai опубликовали в Сети

Фото - Мотор1 В интернете появились первые фотографии кроссовера Nissan Qashqai третьей генерации. Ожидается, что обновленная модель будет...
Узнать больше
Новости мира

Мужчина вернулся из Турции и заразил коронавирусом всю семью

В Астраханской области зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом. Четверо зараженных являются членами одной семьи, пишет РЕН ТВ.
Узнать больше
Новости мира

В Красноярске юноша взял у отчима машину и угодил в аварию

Юноша взял у отчима машину и попал на ней в дорожно-транспортное происшествие. ЧП случилось на территории Красноярска. В распоряжении...
Узнать больше
-

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как обрабатывать купленные в магазинах продукты во время нашествия коронавируса. Рекомендации касаются и тех товаров, которые были доставлены курьерами после удаленного заказа.

Специалисты призывают протирать дезинфицирующими салфетками пакеты с приобретенными продуктами. При этом герметично упакованные товары рекомендуется помыть с мылом. Если вашу еду доставил курьер, не нужно брать ее из рук в руки.

Кроме того, по мнению микробиологов, COVID-19 может продержаться на верхней одежде до трех дней. Специалисты не рекомендуют присаживаться в таком одеянии на домашние стулья и диваны, сообщает РЕН ТВ.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Двое рязанских водителей попались пьяными за рулём

Новости Рязани
1 апреля, в 1:10, в городе Рязани на улице Рыбацкой сотрудники ГИБДД заметили автомобиль «Great Wall», который двигался так, что возникали опасения...
Узнать больше

Правительство сообщило, как получить пропуска для передвижения во время карантина

Новости Рязани
В Рязанской области начала работать единая технологическая платформа для получения пропусков для предприятий и организаций. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

Во время ночного пожара в Рязани эвакуировали 7 человек

Новости Рязани
Горела 3-комнатная квартира. На место происшествия выезжали 3 пожарные машины и 7 сотрудников Государственной противопожарной службы.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Правительство сообщило, как получить пропуска для передвижения во время карантина

Новости Рязани
В Рязанской области начала работать единая технологическая платформа для получения пропусков для предприятий и организаций. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

Анализы 10 рязанцев отправили в Москву на подтверждение коронавируса

Новости Рязани
По состоянию на 08.30 четверг, 2 апреля, число заболевших коронавирусом в Рязанской области остаётся прежним – четыре человека. Об этом сообщила оперативная...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей от 7info. https://youtu.be/FpfVx37rfMY
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как организовать обучение детей дома

Акценты
Эпидемиологическая ситуация в мире принесла нам немало проблем. Это и страх заболеть, и ограничения в передвижении, и отмена мероприятий, и срыв планов,...
Узнать больше

Коронавирус: всё, что нужно знать

Акценты
Уважаемые жители Рязанской области! 25 марта состоялось выступление Президента РФ В.В.Путина, в котором он обращал внимание граждан России...
Узнать больше

Арсений Кудря: Режиссура для меня – тонкий лёд и большая ответственность

Акценты
Актёр и режиссёр Рязанского театра драмы рассказал, над чем он работает в режиме самоизоляции.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Двое рязанских водителей попались пьяными за рулём

«Самая красивая женщина» выложила фото в пальто на голое тело

Эксперты объяснили, в чем опасность делать запасы в условиях COVID-19