Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом

На сайте Роспотребнадзора появились рекомендации, как избежать заражения коронавирусом.



В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в Российской Федерации необходимо соблюдать меры предосторожности:



— при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;



— не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;



— употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;



— не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;



— использовать средства защиты органов дыхания (маски);



— мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;



— при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;



— при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.



Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.



Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на территории России.



Научными организациями Роспотребнадзора менее чем за 7 дней с момента появления информации о структуре генов нового коронавируса разработаны два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека.



Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР). Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества.



Первое это высокая чувствительность – с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов.

Второе – для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь, достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.



Третье – результат анализа можно получить уже через 2-4 часа.



Диагностические лаборатории Роспотребнадзора по всей России обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования разработанных средств диагностики.

