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Роскомнадзор предупреждает об ответственности за распространение ложной информации 

В связи с выявленными случаями распространения в информационном пространстве Российской Федерации ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией, Роскомнадзор предупреждает СМИ и информационные ресурсы сети «Интернет», работающие на территории Российской Федерации и/или направленные на аудиторию в Российской Федерации, об ответственности перед законом. 

Роскомнадзор осуществляет круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан Российской Федерации. 

Роскомнадзор находится в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой Российской Федерации с целью незамедлительного и эффективного реагирования по каждому выявленному случаю распространения такой информации. 

Роскомнадзор предпримет в отношении СМИ и иных ресурсов сети «Интернет», нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации» в части распространения недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий. 

Также ведомство рекомендует гражданам не доверять информации из недостоверных источников и следить за ситуацией, обращаясь к проверенным ресурсам: 

  • Официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавирусастопкоронавирусф 

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