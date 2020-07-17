Роскачество объяснило, как правильно подобрать вино к шашлыку

Сотрудники Роскачества рассказали, как правильно подобрать вино к шашлыку. Эксперты призвали не употреблять на природе ликерные вина, а также быть осторожными с игристыми напитками.

– Искусство подбора вина заключается не в том, чтобы выбрать просто «вкусное», а в том, чтобы вино подходило к поводу его открыть и самой обстановке, – цитирует специалистов РЕН ТВ.

Для употребления с шашлыком на природе может подойти «особое вино, которое может не сочетаться с романтическим ужином с фруктами и десертами». Хорошим выбором для пикника будут не очень сложные красные вина с ярко выраженными фруктовыми и пряными оттенками. Из белых вин советуют выбирать самые легкие.

Тем, кто любит игристые вина, эксперты напомнили про температуру подачи. Если на улице жарко, следует добавить в бокал вина кубики льда.

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