Рок-музыкант, моряк и охранник устроили оргию со школьниками

Группа мужчин устроила оргию с мальчиками на съемной квартире в Петербурге. Об этом пишет издание «Фонтанка».
Сообщается, что сначала полицейские задержали 59-летнего сотрудника научно-исследовательского судна «Профессор Логачев». Это произошло прямо во время утех с двумя детьми.
Позже правоохранители задержали 54-летнего охранника автостоянки. Следователи считают, что именно он приглашал детей в квартиру. При этом злоумышленник делал это как минимум с 2014 года.
Третьим задержанным оказался 32-летний рок-музыкант. Утверждается, что все трое педофилов «обменивались детьми как своими любовниками». Вскоре стало известно о четвертом фигуранте – 37-летнем инженере из Эстонии.
В пресс-службе главка МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что четверка действовала вместе с 2015 года.
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