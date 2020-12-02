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Родственники слили видео, как плачущая невеста проходит проверку на девственность

Никита Брыкин

В Узбекистане разгорелся скандал из-за публикации в Сети видео, на котором родственницы жениха устроили невесте унизительную проверку. Роликом, опубликованном в Telegram, поделился портал «Лайф».

Сообщается, что после свадьбы парень усомнился в невинности девушки. Его родственники заставили невесту раздеться и сняли все происходящее на камеру.

При этом рыдающую девушку оскорбляли и допрашивали. Отчим невесты рассказал, что после свадьбы они узнали, что жених ранее судим за изнасилование.

Участников инцидента задержали, в отношении девяти человек ведется следствие.

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