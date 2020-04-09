Родительский комитет призвал перенести сроки весеннего призыва

7info 2
Коронавирус мир

В Мурманске ввели ещё один номер горячей линии

В связи с пандемией коронавируса в Мурманской области расширена номерная ёмкость горячих линий. В дополнение к действующему   3-99999, работает новый номер – 8 800 222...
Узнать больше
Коронавирус

Вирусолог назвал наиболее уязвимую перед COVID-19 категорию людей

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал в эфире «России 1», какая категория...
Узнать больше
Коронавирус мир

Самоизолированные россияне пожаловались на боли в животе из-за питания

Во время карантина россияне стали чаще покупать ингредиенты для выпечки — муку, масло, яйца и дрожжи, но вместе с тем, выросли продажи...
Узнать больше
Новости мира

Известная балерина потеряла четверть миллиона из-за мошенников

Солистка балетной труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Анастасия Лименько потеряла четверть миллиона рублей. мошенники списали деньги...
Узнать больше
Новости мира

Отец в ответ на оскорбление сына застрелил его в Омске

Суд в Омске рассматривает уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве человека. Об этом пишет портал «Om1.ru» со...
Узнать больше
-

Национальный родительский комитет обратился в правительство с просьбой перенести сроки весеннего призыв. Основанием для беспокойства стали повестки, обязывающие юношей призывного возраста явиться в военкомат в апреле.

Родители выпускников опасаются, что дети окажутся в армии раньше, чем сдадут ЕГЭ и поступят в высшие учебные заведения. По мнению экспертов, проблемы у выпускников возникнут, если сроки сдачи экзаменов сдвинут на осень.

В настоящее время старт экзаменационной кампании перенесен на 8 июня, вступительной — на 10 августа.

Обращение родительского комитета адресовано премьер-министру Михаилу Мишустину и министру обороны Сергею Шойгу.

Ранее Шойгу распорядился не отправлять новобранцев в войска раньше 20 мая из-за пандемии коронавируса.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Это мы не проходили: родители попросили изменить сроки призыва

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В МЧС назвали причины возгорания в поезде под Рязанью

Новости Рязани
В среду, 8 апреля, в вагоне поезда Воронеж-Москва произошло задымление. ЧП случилось под Рязанью – на 196 км у станции Дягилево в...
Узнать больше

Как рязанцы могут получить бесплатное детское питание

Новости Рязани
Малообеспеченные семьи с детьми до 2 лет имеют право на получение бесплатного питания. Оно состоит из адаптированных смесей и каш промышленного производства....
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам видеообзор новостей за 8 апреля. https://youtu.be/N0HV7ZV8_g4
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам видеообзор новостей за 8 апреля. https://youtu.be/N0HV7ZV8_g4
Узнать больше

Каникулы в российских школах могут начаться досрочно

Коронавирус
Министерство просвещения РФ не исключает возможности досрочного начала летних каникул в российских школах. Накануне регионам были направлены рекомендации, как организовать обучение при...
Узнать больше

Появились данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом

Новости Рязани
На среду, 8 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19.  Оперативная группа правительства региона сообщила информацию о...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Сельская ипотека. Как получить и на что потратить

Акценты
В России начала работать новая государственная программа – сельская ипотека. С 2020 года те, кто приобретает готовое жилое помещение или строит (в...
Узнать больше

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Появилось видео избиение 81-летнего ученого в очереди в аптеке

Создан препарат, подавляющий коронавирус за два дня

В МЧС назвали причины возгорания в поезде под Рязанью