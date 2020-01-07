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Родители заморозили младенца на балконе

В Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край) родители заморозили собственного ребенка. Младенец, которому было 7 месяцев, умер на балконе.

Труп погибшего ребенка был найден 5 января на балконе квартиры в одном из жилых домов. Установлено, что родители малыша поставили коляску с ребенком внутри на мороз. Она простояла там несколько часов в то время, как температура воздуха достигала порой -20 градусов.

В итоге младенец скончался от переохлаждения. По факту случившегося было заведено уголовное дело. Начато расследование, сообщает РЕН ТВ.

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