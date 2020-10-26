Родители выбросили мертвого младенца в реку и инсценировали его похищение

В Челябинске продолжается расследование драматичной истории с участием местной жительницы, которая выбросила 7-месячного ребенка в реку Миасс. При этом молодые родители сказали полиции, что младенца похитили, пишет «КП»

По словам 24-летней матери, ребенок якобы скончался от заболевания, после чего она с сожителем решили избавиться от тела.

Сначала же подозреваемая в убийстве мальчика сама обратилась в полицию и заявила, что на нее якобы напали во дворе жилого дома и отобрали сына. Спустя несколько часов стало известно, что все это – ложь.

Сейчас мать малыша и ее сожителя задержали, в ближайшее время им изберут меру пресечения. Они проходят подозреваемыми в деле об убийстве. Точную причину смерти малыша установит только экспертиза.

Выяснилось, что семья по факту является неблагополучной, но не находилась на учете. Мать, у которой были проблемы с алкоголем, спустя несколько дней после рождения ребенка написала заявление о его передаче на попечение государства. Летом она смогла вернуть малыша.