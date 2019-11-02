Родители пожаловались на массовое отравление детей в Казани

В Казани дети, приехавшие для участия в детском футбольном турнире, отравились едой. Об этом сообщил телеканал «Россия-Татарстан».

По словам родителей, участники турнира (дети от 7 лет) почувствовали недомогание после обеда в гостинице «Кристалл». Пострадавшие теряли сознание, у них были рвота, понос, бледность.

Сообщается, что среди участников турнира – дети из Санкт-Петербурга, Москвы, Барнаула. В гостиницу прибыли сотрудники полиции, СК и несколько карет скорой помощи.

Прокуратура Татарстана организовала проверку в связи с информацией об отравлении детей.