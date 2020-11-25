Результат теста на COVID-19 можно будет получить на Госуслугах

Минцифры РФ совместно с Роспотребнадзором запустило новый сервис на портале «Госуслуги». С помощью него можно будет узнать результаты тестов на коронавирус.

Результаты будут загружаться в личные кабинеты пользователей. Они в свою очередь будут получать уведомления. Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус». Загрузка на портал результатов тестов на COVID-19 происходит в течении 60 минут после их получения.

Получать результаты тестов на COVID-19 через Госуслуги будут только те граждане, которые сдали тесты в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора.