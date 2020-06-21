Режиссер обвинил Ефремова в избиении женщин

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Театральный режиссер и продюсер Валерий Сергеев в ходе передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» заявил, что актер Михаил Ефремов был хроническим алкоголиком и поднимал руку на женщин, пишет газета «МК».

Сергеев считает, что все это началось еще 30 лет назад. По его словам, 20 лет назад Ефремова назначили худруком театра «Современник», и все были свидетелями его «пьяных» гастролей в Сочи в 1991 году.

«Сколько женщин он вместе со своим папой изувечил! Сколько судеб изувечил, поднимал руку на женщин», – рассказал режиссер.