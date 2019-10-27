Ревность: Жительница Хакасии выколола глаза сыну-младенцу

В Хакасии 46-летняя местная жительница из-за ревности к супругу напала на собственного ребенка. Младенца срочно доставили в медучреждение.

По данным, полученным от Следственного комитета, женщина поругалась с мужем из-за ревности. После этого она повредила оба глаза своему сыну. Мальчику на данный момент всего 5 месяцев.

Теперь нападавшую задержали. По факту причинения вреда здоровью малолетнего уже заведено уголовное дело в отношении арестованной женщины. Ведется расследование, сообщает РосБалт.