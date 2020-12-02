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Рестораны Башкирии в Новый год будут работать круглосуточно, а на каникулах — до 2.00

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Рестораны Башкирии в Новый год будут работать круглосуточно, а во время новогодних каникул — до 2.00, сообщила пресс-служба главы региона итоги совещания оперштаба.

«Говоря о подготовке к празднованию Нового года, (глава региона) Радий Хабиров поручил увеличить количество ледовых городков и ёлок в городах и сёлах. Это нужно для того, чтобы рассредоточить людей и избежать их массового скопления в одном месте. При этом основные площадки должны быть готовы к 10 декабря», — говорится в сообщении.

По решению оперштаба, в детских садах можно будет проводить новогодние утренники, но только в своих группах и без участия родителей.

«Что касается ресторанов и заведений общепита, то в новогоднюю ночь они смогут работать круглосуточно, а в дни каникул – с 6.00 утра до 2.00 ночи. При этом все они обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, а также рекомендации республиканского минторговли, которое должно разработать их в ближайшее время», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в Башкирии благодаря введению с 10 ноября обязательного режима самоизоляции заболеваемость среди пожилых людей старше 65 лет снизилась почти на 10%.

«Ситуация с распространением коронавируса в Башкортостане стабилизируется, темпы роста заболеваемости замедляются. Так, за минувшие сутки в республике зарегистрировали 142 случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 14 548 человек. При этом 12 140 пациентов уже выздоровели, из них 131 – за последние сутки», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

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