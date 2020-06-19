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Рэпер Жиган заявил, что «разобрал» бы Киркорова за образ десантника

Алексей Агеев
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Рэпер Рома Жиган обрушился с критикой на популярного исполнителя Филиппа Киркорова. Гневные слова в адрес короля эстрады полетели после его комедийной роли бойца ВДВ, сообщает РЕН ТВ.

– Он должен шутить со своей тусовкой. Ему слова никто не скажет. Всем плевать на них, на него, на его друзей. Но когда он начинает затрагивать что-то серьезное… Для многих это очень важно. Берет и тельняшка. Люди за это умирали. А он берет двустволку в рот. Он с ума сошел? – возмутился Рома.

Жиган заявил, что Киркоров должен извиниться перед десантниками. За подобные шутки, по мнению рэпера, Филиппа могут просто избить. Рэп-исполнитель отметил, что сам бы побил короля эстрады.

– Мне его вызвать на поединок? Да я его просто разберу в ринге. Смысл? Он хоть и два метра, но два метра беспонтового жира. В чем смысл его бить? Никакого интереса в этом нет, – заключил Жиган.

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