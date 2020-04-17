Рендеры новой Mazda 6 показали в Сети

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Mazda намеревается представить новую Mazda 6 уже спустя два года. Ожидается, что автомобиль будет более роскошным, а вот цена на новинку снизится.

Основным нововведением является перебазирование на заднеприводную платформу. За разгон автомашины будет отвечать рядная шестерка, сообщает 32cars.

Дизайнеры портала Колеса.ру представили рендеры новой Мазды 6. По предварительным данным, экстерьер нового поколения модели будет взят у концепт-кара Mazda Vision Coupe.