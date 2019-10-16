Ректор МГИМО высказался о введении обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Ректор Московского государственного института международных отношений Анатолий Торкунов выразил свое мнение относительно идеи по введению обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Заслуженный деятель науки считает, что данное мероприятие проводить не очень разумно, так как сперва надо вывести уровень преподавания предмета в школе на высокий уровень.

Кроме того, Анатолий Торкунов высказался по поводу идеи введения обязательного экзамена по истории. Руководитель МГИМО считает, что важнее развить у российских школьников интерес к данной науке, а также перед введением экзамена в лист обязательных проконсультироваться с родителями и преподавателями.

Отметим, что обязательный ЕГЭ по иностранному языку планируется ввести в 2022 году. Такое решение стало причиной появления резонанса в педагогическом и родительском сообществах. Например, ранее представители Национального родительского комитета обратились к министру просвещения РФ Ольге Васильевой и попросили отменить решению о введении обязательных ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку. Однако в ведомстве на такое предложение ответили отказом, сообщает Учительская газета.