Рекламщик на пони задержал преступника в Калининграде

Супергерой поймал серийного преступника в Калининграде. Молодой человек по имени Денис работает рекламщиком конных прогулок.

В день ограбления он работал, когда стало известно, что в одном из магазинов злоумышленник украл телефон у продавщицы. Преступник скрылся и стал убегать по улице. Рекламщик взял свою пони, забрался на нее и бросился догонять вора.

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Парень неотступно преследовал грабителя, который пытался скрыться на территории дворов и улочек. При этом героический молодой человек успел набрать полицейским и рассказать о случившемся. В итоге нарушитель закона был пойман полицейскими при помощи Дениса, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ