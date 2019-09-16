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Региональных политиков приглашают принять участие в первом Международном муниципальном форуме БРИКС

Первый Международный муниципальный форум БРИКС (ММФ БРИКС-2019) откроется 20 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге на территории выставочного центра «Ленэкспо».

Форум пройдет в рамках Проекта международного муниципального сотрудничества стран БРИКС, ключевая миссия которого — стать новым двигателем развития в области международного взаимодействия и обмена опытом на региональном и муниципальном уровне стран БРИКС.

В работе Форума примут участие российские и иностранные политики разного уровня, представители крупных бизнес-сообществ, международных ассоциаций, представители официальных делегаций Бразилии, Индии, Китая, ЮАР.

Целями проекта являются: укрепление отношений между странами БРИКС, выстраивание муниципального сотрудничества стран.

Направления работы форума: экономика и бизнес, научный и технологический прогресс, образование и подготовка кадров, формирование долгосрочных стратегических проектов.

Международный муниципальный форум БРИКС является площадкой для обсуждения основных вопросов в области экономики и инвестиций, строительства и операций с недвижимостью, торговли, промышленности, сельского хозяйства. На площадке ММФ БРИКС созданы все условия для продуктивной работы, установления и развития деловых контактов для дальнейшего сотрудничества и реализации совместных проектов.

Проект реализуется при поддержке Администрации Президента РФ,  Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, МИД России, Федерального агентства по делам молодежи, Правительства Санкт-Петербурга.

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