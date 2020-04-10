Рецидивист жестоко избил и изнасиловал женщину под Калугой

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40-летний рецидивист задержан на территории Калужского региона. Его подозревают в совершении надругательства и в жестоком избиении своей жертвы.

По сообщению СУ СК по Калужской области, мужчина совершил преступление 30 марта 2020 года в Боровском районе. Он проник в дом женщины, избил ее, а затем начал угрожать ей убийством и надругался над жертвой.

Сейчас мужчина арестован. Известно, что в 2013 году его судили за изнасилование в похожей ситуации. Из мест заключения он освободился 2 года назад, сообщает РЕН ТВ.