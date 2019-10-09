Рецидивист зарубил топором 79-летнюю женщину, бывшую узницу концлагеря

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин в возрасте 51 и 35 лет. В зависимости от действий каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст. 158 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение), ч. 3 и п. «в» ч.4 ст. 162 (разбой, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «в, з» ч.2 ст. 105 (убийство, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений) УК РФ.



По версии следствия, 8 декабря 2018 года двое предполагаемых злоумышленников, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли на территорию частного домовладения в г.Дно, в котором проживала 79-летняя женщина, бывший малолетний узник концентрационного лагеря. Воспользовавшись тем, что за ними никто не наблюдает, они похитили из сарая алюминиевые бидоны, после чего с места преступления скрылись, причинив потерпевшей ущерб на сумму чуть более одной тысячи рублей.



10 декабря 2018 года предполагаемые злоумышленники, находясь в пьяном виде, с целью совершения кражи вновь проникли в соседние сараи потерпевшей, откуда похитили бак, стоимостью 270 рублей. В этот момент пенсионерка, услышав шум, зашла в сарай, где находился один из обвиняемых. Понимая, что в силу своего престарелого возраста и физического состояния она не может защитить себя и оказать активного сопротивления, не желая отказываться от преступных намерений по хищению ее имущества, он нанес пожилой женщине множество ударов руками и ногами в область головы, туловища и конечностей, после чего зарубил потерпевшую, дважды ударив ее топором в голову. Затем он снял с тела женщины цепочку с крестиком. Продолжая задуманное, подельники проникли в дом потерпевшей, откуда похитили кухонную утварь, продукты питания, деньги в сумме 900 рублей и мягкую игрушку.



Изучение личности показало, что предполагаемые злоумышленники незадолго до совершения преступлений были освобождены из мест лишения свободы, где отбывали наказание за совершение умышленных преступлений против собственности и убийство.



В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.

