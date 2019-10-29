Ребенок погиб на закрытом объекте Службы внешней разведки

10-летний мальчик погиб на закрытом объекте Службы внешней разведки на территории Москвы. О ЧП стало известно вечером 27 октября.

Сообщается, что ребенок погиб в воинской части на 38-ом километре Московской кольцевой дороги, на территории района Ясенево. По данным МВД, мальчик утонул в бассейне. Более подробных сведений не сообщается, потому что оперативная группа не смогла проникнуть внутрь режимного объекта. От официального представителя СВР Сергея Иванова комментарии относительно ЧП также получить не удалось.

Немного больше подробностей рассказал о ЧП телеграм-канал Baza. Сотрудники данного канала сообщают, что погибший мальчик скатился с горки в бассейн. Затем его засосало в техническое отверстие, не закрытое решеткой. Потерпевшего долго не могли достать из воды. Когда это удалось сделать, ребенка передали дежурному доктору: тот пытался делать ему искусственное дыхание. При этом сотрудники скорой помощи попасть в здание, где произошло ЧП, долго не могли. В итоге 10-летний мальчик умер, сообщает Знак.