Ребенок одним ударом убил старшего брата на детской площадке

В Москве возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после смерти 10-летнего мальчика на детской площадке. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем 29 ноября во Врачебном проезде. По предварительной информации, во время игры мальчика случайно ударил палкой 7-летний брат. Пострадавшего долго откачивали на площадке.

Ребенка доставили в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, асфиксией рвотными массами, он перенес клиническую смерть.

Врачи пытались его спасти, однако травмы оказались слишком тяжелыми. В итоге мальчик умер в больнице накануне вечером.

Видео: «Комсомольская правда»