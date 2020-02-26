Ребенок чудом выжил в ДТП, в котором погибла многодетная семья

В понедельник, 24 февраля, в Удмуртии произошла авария, в которой погибла многодетная семья. Подробностями трагедии поделился портал «АиФ».

Сообщается, что в автомобиль, в котором находилась семья, врезалась выехавшая навстречу иномарка. В результате погибли оба супруга и две их старших дочерей в возрасте семи и девяти лет. В живых осталась только младшая из детей – годовалая девочка.

Как стало известно, к детскому омбудсмену Светлане Денисовой поступила просьба оказать содействие в поисках семьи для девочки. При этом появилась информация о наличии у нее родственников, которые могут забрать малышку. Этот вопрос уточняется.

Отметим, что сейчас ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.