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Развод Асмус и Харламова оказался шуткой

Никита Брыкин
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Ведущий шоу Comment Out Владимир Маркони рассказал, что новость о разводе юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказалась розыгрышем. Об этом пишет «КП».

«Здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражили медийное пространство, — отметил он.

Выяснилось, что в последнем раунде шоу пара получила двойное задание. По словам Маркони, в нем были определенные условия.

«Гарик и Кристина были лучшими участниками шоу», — признался Маркони.

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