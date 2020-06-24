Развод Асмус и Харламова оказался шуткой

-

Ведущий шоу Comment Out Владимир Маркони рассказал, что новость о разводе юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказалась розыгрышем. Об этом пишет «КП».

«Здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражили медийное пространство, — отметил он.

Выяснилось, что в последнем раунде шоу пара получила двойное задание. По словам Маркони, в нем были определенные условия.

«Гарик и Кристина были лучшими участниками шоу», — признался Маркони.