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Новости мираОбщество

Разрабатываемая в МГУ вакцина сможет защитить от повторного заражения коронавирусом

7info 2
Изображение iXimus с сайта Pixabay

Ученые из Гонконга изучили и описали случай повторного заражения человека генетически разными вариантами коронавируса. Поэтому вновь встал вопрос о необходимости создания буферного иммунитета и вакцинации.

Вариант поливалентной вакцины, разработанной специалистами из МГУ им. М.В. Ломоносова, уже предполагает многофакторную защиту.

«Наше предложение принципиально отличается от всего, что сейчас производят и предлагают, потому что мы создаем поливалентную вакцину. Она содержит не один антиген, а целый набор. Предполагается, что провакцинированный ею человек будет защищен не только от одного коронавируса, а от целого ряда подобных патогенов», — рассказала в беседе с «Известиями» главный разработчик, завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова.

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Она добавила, что в вакцину внесен универсальный антиген, который соотносится с множеством SARS-подобных вирусов — в частности, и с теми, которые пока не перешли на человека.

Карпова отметила, что из восьми прототипов вакцины, которые протестировали в МГУ, три оказались удачными со всех точек зрения.

Ученые уверены, что после завершения всех тестов и испытаний вакцина из МГУ сможет решить проблему защиты от повторных заражений.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Универсальный щит: вакцина из МГУ спасет от повторного заражения

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