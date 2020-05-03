Разложившееся тело женщины выдали родственникам в Красноярском крае

В селе Ирбейское местная жительница рассказала телеканалу «ТВК», что ее семье выдали из морга разложившееся тело родственницы.
Она сообщила, что свекровь ушла из жизни 24 апреля, после чего тело привезли в морг. Спустя три дня родственники приехали забирать его. Выяснилось, что из-за халатности сотрудников оно успело разложиться.
«Мой муж, сын покойной, упал в обморок от увиденного», – отметила женщина.
Женщина добавила, что из-за этого семье не удалось попрощаться с покойной. Отмечается, что сотрудник, который привозил тело, знал, что холодильное оборудование не работает, но не предупредил об этом. Родственники написали заявление в полицию о халатности.
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