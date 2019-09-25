Разбуженный саратовец убил шумного собутыльника бутылкой

Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Ивантеевского района, забившего до смерти человека.

Инцидент произошел 22 сентября в посёлке Знаменский, где 38-летний мужчина принимал дома гостей. В разгар застолья он поссорился с возлюбленной, которая заявила, что он слишком много пьёт.

Крики хозяина разбудили гостя. Он попросил парочку перестать шуметь, однако услышал обвинения в свой адрес. Тогда 40-летний мужчина ударил оппонента бутылкой по голове, после чего избил руками и ногами.

Как пишет портал Регион 64, потерпевший скончался от полученных травм.

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