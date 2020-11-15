Разбойники ограбили мужчину и отрезали ему ухо в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики взяли штурмом квартиру разбойников, которые ограбили мужчину и отрезали ему ухо, передает телеканал РЕН ТВ.

Задержанными оказались рецидивисты 54, 46 и 37 лет. Двое из них ранее были судимы за причинение тяжкого вреда здоровью, а один – за уклонение от уплаты алиментов.

Оперативники обнаружили в квартире, где произошла драка, 36-летнего хозяина с серьезными телесными повреждениями. Мужчина пояснил, что грабители забрали его телефон и телевизор.

Злоумышленники пояснили, что они знакомы с соседкой потерпевшего, которая занимает одну комнату в его квартире. По их словам, в разгар очередной ссоры между сожителями она пожаловалась своим друзьям на оппонента.

Нетрезвые «кавалеры» начали угрожать жильцу квартиры и требовать деньги за якобы нанесенную их знакомой обиду. Мужчины жестоко избили потерпевшего и, угрожая ему ножом, забрали его имущество и ушли.