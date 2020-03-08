Раскрыты детали убийства подростка из ружья в Петербурге

Один из гостей вечеринки в честь дня рождения сына петербургского судьи, на которой убили школьника, раскрыл детали трагедии. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что убийство подростка произошло по неосторожности. Парень рассказал, что друзья решили поиграть, после чего речь зашла об оружии. Сын хозяина квартиры достал ружье. Он уточнил, что они с друзьями не пили алкоголь.

«Думал, что оно не заряжено. Перезарядил, и, наверное, в воздух он хотел стрельнуть и напугать В., который сидел в соседней комнате. Но потом грохот. Подбегаю, вижу, что уже все», – рассказал школьник.

Накануне в подъезде дома по улице Ижорского Батальона в Колпино нашли тело юноши с простреленной головой. По предварительной версии, сын хозяина выстрелил из ружья в своего знакомого, нанеся ему смертельное ранение. Детали уточняются.