Раскрыты детали расстрела военных в Воронеже

Воронежский гарнизонный военный суд огласил материалы дела о тройном убийстве, которое совершил 9 ноября на военном аэродроме в Воронеже рядовой Антон Макаров, передает телеканал НТВ.

Выяснилось, что 20-летний срочник убил одного из сослуживцев, пока тот спал. Кроме того, расстреливая военных, он прикрывался одним из них, после чего застрелил и его.

По данным следствия, в понедельник рано утром Макаров на военном аэродроме «Балтимор» зарубил офицера топором, чтобы отнять оружие. Затем он застрелил двоих человек, еще одного ранил и скрылся.

Срочник был задержан через несколько часов за пределами воинской части, он угнал машину и направлялся к бабушке с дедушкой в Орловскую область. Суд постановил заключить Макарова в СИЗО на два месяца.

Утверждается, что расстрел молодой человек мог совершить из-за нервного срыва, с убитыми он не конфликтовал.