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Раскрыты детали ограбления дома чиновника в Новой Москве

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Газета «Московский Комсомолец» поделилась подробностями ограбления дома чиновника Минобороны в Новой Москве.

Сообщается, что налетчики были в медицинских масках, с собой у грабителей была монтировка, молоток и топор. Они пробрались в дом, связали женщину поясом от халата, а мужчину скотчем.

Злоумышленники выпытывали у своих жертв местонахождение денег ударами молотком по ногам. В итоге чиновник выдал им ценности, как пишет СМИ, на сумму около одного миллиона рублей.

Под утро чиновник смог доползти до машины и выехать во двор, где сигналом разбудил соседей, которые уже вызвали полицию.

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