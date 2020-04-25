Раскрыты детали избиения таксистом девушки из-за QR-кода

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Сервис заказа такси Gett заблокировал в своей системе водителя, который применил силу и высадил пассажирку в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как таксист вытащил женщину из автомобиля, а также несколько раз ее ударил. Сообщалось, что таксист якобы не смог считать QR-код цифрового пропуска пассажирки. Полиция начала проверку по этому факту.

«Код по каким-то причинам не был найден в базе, поэтому водитель отказался везти пассажира», – рассказали в сервисе.

По словам мужчины, в ответ на просьбу получить новый пропуск или покинуть машину пассажирка отказалась выйти из авто, оскорбила его и первой применила силу. Тогда он вышел из себя.

В Gett отметили, что считают действия автолюбителя недопустимыми. За применение силы и за работу без маски и перчаток водитель заблокирован в системе.