Раскрыто содержание предсмертной записки главы нижегородоского ГИБДД

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Начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский, который, как пишет РИА Новости, покончил с собой, оставил предсмертную записку. Об этом пишет «МК».

В начале письма полицейский дал распоряжения по поводу похорон.

«Родине верно служил, не предавал, долг выполнял. Личный состав учил только хорошему. Что происходило с подчиненными в последнее время, не понимаю. Принял решение в трезвом уме и твердой памяти», — приводит газета слова коллеги погибшего.

Отметим, что Ржевский возглавлял управление ГИБДД по Нижегородской области с 2014 года.

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