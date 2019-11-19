Раскрыта информация о новом электрическом седане BMW i4

Стали известный некоторые характеристики нового электроседана от BMW. Речь идет о модели i4.

По сообщениям сотрудников баварского автоконцерна, новинка получит электрические силовые установки с пиковой отдачей в 530 лошадиных сил, а также 550-килограммовую тяговую батарею емкостью 80 кВт∙ч. Зарядное устройство на 150 кВт будет заряжать аккумулятор на 80% за 35 минут.

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Немногим ранее эксперты из BMW заявили, что электрическая i4 будет разгоняться до первых 100 км/ч примерно за 4 секунды. При этом максимальная скорость новинки будет превышать 200 км/ч, а пробег на одной зарядке — 600 км по циклу WLTP. Серийная версия BMW i4 будет готова к 2021 году. Производить данную модель станут в Мюнхене, на основном предприятии, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю