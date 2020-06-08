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Работодателей могут обязать отдавать предпочтение работникам с гражданством РФ

7info 2
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Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. Соответствующие консультации проходят на базе группы по реализации концепции государственной миграционной политики при администрации президента, выяснили «Известия».

О том, что чиновники ведут консультации насчет введения в России «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сказано в отчете Минтруда, с которым ознакомились «Известия».

В документе сообщается о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год. Также на консультациях обсуждаются вопросы совершенствования порядка определения потребности в иностранной рабочей силе, разработки и реализации политики в области трудовой миграции, указано в документе.

«Известия» направили запрос в Минтруд и администрацию президента с просьбой рассказать о ходе обсуждения.

На сегодняшний день закон не предусматривает для работодателей обязанности отдавать предпочтение россиянам при найме новых сотрудников. По рядовым должностям оформление на работу граждан и мигрантов почти не отличается. Однако для ряда отраслей существуют квоты на число сотрудников-иностранцев. Например, в этом году по постановлению правительства в строительных организациях до 80% работников могут быть мигрантами, в компаниях, которые занимаются выращиванием овощей, — до половины, а аптекам привлекать таких сотрудников запрещено.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»: Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян

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