Работник прокуратуры угодил в смертельное ДТП в Калининграде

26 октября на территории Калининграда случилось смертельное ДТП. Авария произошла в Зеленоградском районе города.

Сообщается, что на третьем километре Приморского полукольца в кювет улетел легковой автомобиль марки Mercedes. Уже за пределами дорожного полотна иномарка перевернулась. В салоне автомашины в момент происшествия были 27-летний водитель и пассажир. Последний погиб. Автомобилист получил травмы.

По информации РЕН ТВ, за рулем опрокинувшегося авто был работник прокуратуры. Данные проверяются.

Фото и видео: РЕН ТВ