На главную Новости мира Работник метро чудом спас пьяного пассажира от гибели
Новости мираПроисшествия

Работник метро чудом спас пьяного пассажира от гибели

Житель города Окленд в США Джон О’Коннор, работающий на станции метро, спас упавшего на рельсы пассажира. Об этом пишет Лента со ссылкой на газету San Francisco Chronicle.

Сообщается, что пьяный мужчина возвращался с матча по американскому футболу. Он шел по краю платформы. В какой-то момент американец не удержался на ногах и упал на рельсы перед приближающимся поездом.

Пассажира заметил работник транспортной службы. Он подбежал к мужчине, схватил его за руки и успел втащить обратно на платформу, чем спас пассажиры жизнь.
Видео — РЕН ТВ

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»