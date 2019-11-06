Работник метро чудом спас пьяного пассажира от гибели

Житель города Окленд в США Джон О’Коннор, работающий на станции метро, спас упавшего на рельсы пассажира. Об этом пишет Лента со ссылкой на газету San Francisco Chronicle.

Сообщается, что пьяный мужчина возвращался с матча по американскому футболу. Он шел по краю платформы. В какой-то момент американец не удержался на ногах и упал на рельсы перед приближающимся поездом.

Пассажира заметил работник транспортной службы. Он подбежал к мужчине, схватил его за руки и успел втащить обратно на платформу, чем спас пассажиры жизнь.

Видео — РЕН ТВ