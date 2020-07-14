Рабочие устроили массовую драку на стройке в Москве

Рабочие устроили массовую разборку на строительной площадке в Москве. Инцидент произошел на Балаклавском проспекте и был заснят на видео.

При просмотре можно заметить стихийную драку, участниками которой стали десятки строителей. Очевидцы сообщают, что дерущиеся мужчины применяли во время разборки даже кирпичи. Драка происходила на территории стройки, а также за ее пределами. Строители выясняли отношения на тротуаре и даже на проезжей части.

На место ЧП были вызваны полицейские и бойцы ОМОН. Информации о пострадавших нет. Как сообщает РЕН ТВ, после разборки ведется проверка.