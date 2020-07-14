Рабочие устроили бунт на Амурской ГПЗ из-за зарплаты

Бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный вылился в уголовное дело. Мигранты разгромили офис подрядной компании Renaissance Heavy Industries. Об этом пишут «Вести». Погром сняли на видео.

На кадрах видно, что около сотни рабочих врывались в кабинеты подрядной организации и крушили все на своем пути. У входа в помещение они перевернули и разбили две машины.

Усмирять строителей пришлось бойцам Росгвардии. В итоге зачинщики были задержаны, им вменяют в вину хулиганство.

На сайте прокуратуры Амурской области отмечается, что работники требовали увеличения зарплаты, тогда как ряд источников отмечают, что к бунту привела трехмесячная задержка с выплатой денег. Надзорный орган заинтересовался соблюдением строительной организацией трудовых прав рабочих.