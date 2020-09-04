Пятилетняя девочка погибла, защищая маму от отчима с ножом

Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Вологодской области, которого подозревают в убийстве 31-летней жены и ее пятилетней дочери. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Тела жертв нашли 3 сентября в сгоревшем доме в деревне Ушаково. На них обнаружили следы насильственной смерти.

По версии следствия, между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина набросился на жену с ножом. Ребенок попытался остановить злоумышленника и спасти маму. Однако мужчина расправился с девочкой, а также с возлюбленной.

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Малышка попыталась защитить маму от отчима, однако тот расправился с девочкой. Чтобы скрыть следы преступления, убийца устроил поджог.