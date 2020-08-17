Пятеро погибли в автокатастрофе на Алтае

Смертельная авария с участием легковушки и грузовика случилась а территории Алтайского края. В Рубцовском районе столкнулись ВАЗ-2107 и Renault Midlum.

Виновником происшествия оказался водитель седана. Он совершил выезд на встречную полосу движения и допустил столкновения с грузовым автомобилем, следовавшим навстречу. В итоге всех, ехавших в салоне российского седана, людей зажало внутри машины. Сам автомобиль превратился в груду металла.

В результате этого пять человек из ВАЗа погибли. Среди них трое мужчин и две женщины. Водитель грузовика получил травмы ног, госпитализация ему не потребовалась, сообщает РЕН ТВ.