Пятеро мигрантов 12 часов насиловали женщину в Петербурге

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Возбуждено уголовное дело в отношении пяти мигрантов, которые подозреваются в изнасиловании соотечественницы в Петербурге. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на СУ СК России но региону.

Инцидент произошел 6 мая в одной из квартир в доме на Коломяжском проспекте. По предварительной информации, злоумышленники сначала избили, а потом поочередно изнасиловали женщину.

Сообщается, что потерпевшая сама пришла в полицию и поведала о произошедшем. По ее словам, они издевались над ней 12 часов. Отметим, что трое граждан Узбекистана находятся в розыске, а еще два уже задержаны.