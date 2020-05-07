Четверг, 7 мая, 2020
19.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Пятеро мигрантов 12 часов насиловали женщину в Петербурге

Никита Брыкин

Полицейские поймали со стрельбой лихача под Псковом

Новости мира
Фото: УГИБДД по Псковской области 1 мая псковским сотрудникам полиции пришлось догонять машину нарушителя и стрелять, чтобы задержать...
Узнать больше

СМИ: сотрудник администрации Тулы заразился коронавирусом

Власть
У чиновника из администрации Тулы выявлен коронавирус. Об этом сообщают «Тульские новости».  По данным СМИ, речь идёт о начальнике...
Узнать больше

Мужчина и полицейский устроили скандал в Новороссийске

Новости мира
На набережной города Новороссийска местный житель и полицейский устроили скандал. Инцидент засняли на видео. Кадры опубликованы на сайте gorod-novoross.ru....
Узнать больше
-

Возбуждено уголовное дело в отношении пяти мигрантов, которые подозреваются в изнасиловании соотечественницы в Петербурге. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на СУ СК России но региону.

Инцидент произошел 6 мая в одной из квартир в доме на Коломяжском проспекте. По предварительной информации, злоумышленники сначала избили, а потом поочередно изнасиловали женщину.

Сообщается, что потерпевшая сама пришла в полицию и поведала о произошедшем. По ее словам, они издевались над ней 12 часов. Отметим, что трое граждан Узбекистана находятся в розыске, а еще два уже задержаны.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

56 рязанцев с COVID-19 остаются в тяжёлом состоянии

Новости Рязани
Состояние 56 пациентов с коронавирусом оценивается медиками как тяжёлое. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.  По состоянию...
Узнать больше

В Рязанской области продолжаются мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Новости Рязани
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области информирует о мероприятиях, которые проводятся к 75-летию Великой Победы. В настоящее время...
Узнать больше

Нашлись новые хозяева для собаки из дома, пострадавшего от пожара

Новости Рязани
В четверг, 7 мая, РИА «7 новостей» сообщило о поиске новых хозяев для собаки из дома на улице Гагарина в Рязани. Напомним,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Любимов высказался о снятии ограничений в Рязанской области

Власть
По словам главы региона, говорить о конкретных сроках пока ещё рано, но органы власти должны быть готовы к любому развитию событий.
Узнать больше

Названо число рязанцев, умерших от коронавируса

Коронавирус ТОП
В Рязанской области от коронавируса умерли пять человек. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил вице-губернатор Игорь Греков.
Узнать больше

В Рязанской области не будут завершать учебный год досрочно

Новости Рязани
Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало регионам завершить учебный год 15 мая. Окончательное решение по каждому региону должны быть приняты на местах.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Управляющий Рязанским отделением «Сбербанка» Иван Семёнов дал большое интервью РИА «7 новостей»

Акценты
Управляющий Рязанским отделением ПАО "Сбербанк" Иван Семёнов дал большое интервью РИА "7 новостей". Он рассказал об экономической ситуации, о том, как в...
Узнать больше

5 жизнеутверждающих фильмов для поднятия духа

Акценты
В повседневной рутине мы порой устаём и вместе с этим перестаём радоваться жизни. Чтобы снова почувствовать всю гамму позитивных эмоций, нужна порция...
Узнать больше

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+