Пять человек погибли в ДТП в Дагестане

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Жуткая автокатастрофа произошла на территории Дагестана. Она унесла сразу пять человеческих жизней.

Авария случилась на двадцатом километре трассы Буйнакск – Леваши. Участниками столкновения стали Лада Приора и ВАЗ-2110.

Фото — РЕН ТВ

По предварительной информации, три человека скончались сразу же на месте ДТП от полученных увечий. Еще двоих пытались спасти медики. Однако сделать это не удалось. В итоге люди также умерли. Детей среди погибших нет, сообщает РЕН ТВ.