На главную Новости мира Пять человек погибли в ДТП в Чувашии – фото
Новости мираПроисшествия

Пять человек погибли в ДТП в Чувашии – фото

В ночь на воскресенье, 25 августа, рядом с населенным пунктом Карабай-Шемурша в Шемуршинском районе произошла крупная авария со смертельным исходом.

В результате лобового столкновения автомобилей Toyota Corolla и LADA Vesta пострадали семь человек. Три человека погибли на месте, еще четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Как пишет Пятый канал, вскоре выяснилось, что еще двое скончались в больнице. Появились кадры с места ДТП, проводится проверка.

Фото – РЕН ТВ

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Субботний вечер рязанцы посвятили классической музыке

В Михайлове прошел молебен в честь Дня города

В Михайлове прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню города

В поселке Некрасово отремонтировали памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Елена Митина осмотрела отремонтированный Некрасовский сельский Дом культуры

В Михайлове открыли памятник участникам локальных войн

Рязанцы увидели «Интимный дневник отличницы»

В Рязани состоялся «День бездомных животных»

В центре Рязани перевернулся прицеп

Рязанцев просят помочь монастырю убрать картофель

Под Рязанью обнаружили труп мужчины

В воскресенье в Рязани сохранится тёплая погода

Елена Сорокина: В таком состоянии содержать подъезды в 21 веке стыдно

Около кинотеатра «Октябрь» в Рязани может появиться скейт-парк

Главные фото уходящей недели

Жителя Рязанской области могут посадить на 7 лет за незаконную рубку дубов

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Кира Найтли во второй раз станет мамой

В Кирове под окнами многоэтажки нашли тело мужчины

В Костроме медики борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна