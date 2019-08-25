Пять человек погибли в ДТП в Чувашии – фото

В ночь на воскресенье, 25 августа, рядом с населенным пунктом Карабай-Шемурша в Шемуршинском районе произошла крупная авария со смертельным исходом.

В результате лобового столкновения автомобилей Toyota Corolla и LADA Vesta пострадали семь человек. Три человека погибли на месте, еще четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Как пишет Пятый канал, вскоре выяснилось, что еще двое скончались в больнице. Появились кадры с места ДТП, проводится проверка.



Фото – РЕН ТВ